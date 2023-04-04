為推廣在地人文歷史風光，新竹市政府於知名數位遊戲平台Steam以及Oculus推出全新VR冒險遊戲「逆光追竹：尋蹟探祕」。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

為推廣在地人文歷史風光，新竹市政府於知名數位遊戲平台Steam以及Oculus推出全新VR冒險遊戲「逆光追竹：尋蹟探祕」。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

為推廣在地人文歷史風光，新竹市政府於知名數位遊戲平台Steam以及Oculus推出全新VR冒險遊戲「逆光追竹：尋蹟探祕」，民眾可在遊戲中探索竹塹城300年發展的重要歷史事件，並一覽不同年代的新竹城市風華。

新竹市文化局長錢康明表示，希望透過老少皆宜、多種版本的遊戲，吸引更多民眾認識、了解新竹市歷史。他說，市長高虹安鼓勵市府團隊多和科技數位業者相互協力，找出更創新、更前瞻的政策作為，「逆光追竹」虛擬城市實境遊戲以及手機版解謎遊戲，結合新竹市歷史發展、人文故事與文化資產空間，就是市府1次跳躍性的嘗試。

市府說明，為鼓勵民眾進一步跟隨遊戲主角的腳步，親自走訪新竹市舊城區，市府同步於APP Store及Google APP推出「逆光追竹：尋蹟探秘」手機版解謎遊戲，歡迎民眾踴躍下載，跟隨遊戲內的精美地圖，一同暢遊竹塹舊城區。

錢局長指出，不同於VR版冒險遊戲，手機版解謎遊戲結合GPS功能，鼓勵民眾親自走訪新竹市舊城區景點，啟動遊戲關卡進行探索與解謎。來新竹市觀光旅遊的民眾，可透過這款手機版遊戲中的GPS指引與豐富的景點關卡，以輕鬆有趣的方式，網羅城市內的文化資產以及相關小知識，在旅遊的同時一併探索新竹市之美。

文化局同時表示，藉由科技和文化的結合，讓民眾能以嶄新的方式，體驗1座城市的發展歷史與文化脈絡，此次的遊戲內建AR相機功能，可以和活潑逗趣的遊戲角色「AI-88」在景點前合影留念，並可即時將趣味影像分享給朋友們。

另外，完成全部景點關卡的民眾，可至新竹市美術館、新竹市眷村博物館或新竹市玻璃工藝博物館服務櫃台，兌換限量精美小禮物，歡迎民眾踴躍下載遊戲，一起來漫遊新竹市舊城區。