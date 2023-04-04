徐韋騏（左）去年獲選為家扶自強兒少，媽媽（右）陪著兒子出席受獎。（本報資料照片）

來自台南的「追風少年」徐韋騏，去年獲選為家扶自強兒少，今年代表北台南家扶中心接受家扶基金會全國自強兒少表揚，沒想到北上領獎前一天卻確診，由於他國小曾參加比賽得獎，時任台南市長的賴清德，因去水災現場勘災而未出席頒獎典禮，讓他自嘲「總跟賴副總統沒有緣分」；不過，對於獲選全國自強兒少，他表示意外，也很開心，立志要加倍努力，爭取佳績。

徐韋騏小時候將收到的二手直排輪視為珍寶，雖然款式不是太好、鞋子也舊了，但他相當珍惜，時常穿著在家裡溜來溜去。看著兒子對直排輪的興趣，徐韋騏的媽媽左思右想，即使是一筆龐大開銷，最終還是帶他去買一雙新的直排輪，並報名課程讓專業教練給予指導。

原先只是希望培養一個運動習慣，後來徐韋騏愈學愈專精，隨著年齡增長，與他從小一起訓練的夥伴們一個個退出，在朋友打拚升學或忙著玩樂的時期，他依然反覆練習在賽場上那不到10秒的動作，從8歲一路到現在18歲。

「換一顆輪子最便宜也800元，這還不包含裡面的培林還有其他耗材。」家境清寒的徐韋騏，總惦記著媽媽辛苦賺錢與社會善心人士的幫忙，自己才能無後顧之憂的接受訓練，所以他也格外珍惜，苦練了10年，今年將征戰全民運動會角逐國手資格，在場上飆風競速、追夢人生。

徐韋騏原排定上個月中北上參加全國自強兒少表揚，與其他縣市自強兒少一同接受賴清德頒獎，卻在表揚前一天確診，他笑說，雖然錯失與賴清德見面的機會，但對於能獲自強兒少表揚，非常開心，感謝媽媽、教練等人的栽培，之後會更加努力，夢想能當直排輪國手到各地參賽。