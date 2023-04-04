癌症是國人十大死因之首，飲食與癌症發生率密切相關，醫師表示，包括胃癌、大腸癌等6種癌症都是吃出來的；毒物專家表示，日本與韓國因分別愛吃味噌、泡菜而是胃癌大國，研究發現，味噌湯喝越多，胃癌風險越高，因鹽分含量高，而高鹽食物會傷害胃黏膜，增加罹癌風險。

外科醫師江坤俊與有「無毒教母」之稱的護理師譚敦慈，在《挖健康》提醒民眾，飲食不當會增加罹癌風險，有6種癌症可能是吃出來，包括大腸癌、肝癌、胃癌、肺癌、口腔癌和胰臟癌。

譚敦慈表示，胃癌與高鹽飲食相關，很多人以為味噌很養生，有助延年益壽，而韓國泡菜有助養顏美容，但其實日、韓都是胃癌大國，但味噌含鹽量經常較高，日本人研究發現，若味噌湯喝越多，胃癌風險就越高，而韓國人也發現，韓國人罹患胃癌最大風險來自泡菜。

江坤俊補充，高鹽真的對健康造成很大的危害，因為鹽會傷害胃黏膜，增加罹癌風險。

此外，組合肉給人較佳的口感，譚敦慈提醒，因組合肉是碎肉加入磷酸鹽所製作，因磷酸鹽可保水，可讓人覺得肉質較不柴、口感較佳，但洗腎病人、慢性腎衰竭的病人不宜食用，「尤其磷酸鹽會影響血管、副甲狀腺，產生一系列的問題，磷酸鹽食物會要了洗腎病患的命！」