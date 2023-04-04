Edenred在全球45個國家、服務超過95萬家企業客戶及5,200萬名使用者，上個月公布2022年業績，全年營收較2021年成長超過20％，創歷史新高。Edenred法國執行長Bertrand Dumazy指出，疫情讓無接觸意識提升，帶動電子票券市場成長，此外，品牌強勁的聲勢結合創新及友善的解決方案，持續獲得新客戶的青睞，讓我們在2022年交出亮眼成績單。針對亞洲市場布局，Bertrand Dumazy指出，品牌十分看好亞洲發展潛力，我們不斷的進步以優化用戶體驗、跨大創新服務的範圍，而台灣政府及企業對於ESG高度重視，更讓台灣成為重點市場之一。

Edenred台灣總經理吳宗翰表示，公司主要集中於數位服務解決方案，以及串聯台灣重量級連鎖品牌，提供即享券的創新應用。近年來台灣企業對於ESG的重視，讓無紙化解決方案需求大幅提升，也促使電子票券使用風氣日漸興盛，Edenred服務客戶類別更遍布於金融、半導體、資訊、製造、消費性產業等產業，儘管如此，台灣企業在導入數位化員工福利的普及率、以及電子票券市場的發展上，仍有很大的成長空間。

在2022年率先為電子票券市場引進「品牌自選＋面額任用」功能，並將Uber Eats加入其品牌商家後，Edenred在2023年再次創新，瞄準台灣大型購物商場預計於五月正式推出 Apple Wallet NFC Pass功能。用戶只要將即享券加入 Apple錢包後，即可透過NFC技術，以感應方式簡單完成支付。 不僅如此，為優化電子票券使用體驗，本次亦結合LBS技術，當消費者接近可使用的品牌店家時，手機將自動推播通知提醒，大幅提升電子票券的使用機會。