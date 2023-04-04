女星小S（徐熙娣）出道多年，憑著犀利又幽默的主持風格奠定綜藝天后的地位，但她出道沒多久時，也發生過失言的尷尬事，曾在化妝間時批評某位歌手「這誰啊？感覺很不紅」，想不到一抬頭就跟對方四目相覷，讓她崩潰地大呼：「好想死！」

小S在節目《小姐不熙娣》表示，多年前主持《娛樂百分百》時，因攝影棚很小，來賓走樓梯時都會路過化妝間，直接與鏡子裡的人對看，隱密性較低；某天小S看某來賓歌手的資料，沒多想就開口：「這誰誰誰啊？有紅嗎？感覺很不紅欸，好難訪喔！」沒想到該名歌手剛好路過化妝間，跟小S對到眼，剛剛的話也聽得一清二楚，小S完全不知道該如何反應，只好用尷尬的笑容跟對方打招呼。

直播訪問開始後，小S不斷捧說：「這張專輯很受歡迎哦～恭喜你啊～很好聽耶。」但該名歌手全程大擺臭臉，讓小S糗到不行，尷尬地喊：「好想死喔！」另名主持人派翠克好奇該名歌手現在還紅嗎？小S笑說：「說真的，我忘了他是誰。」