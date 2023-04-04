新北市漁業處推廣鮮凍貢寮鮑，強調飽滿鮮甜，買回家簡單烹調就是道美味的海味佳餚。（新北市漁業處提供／張志康新北傳真）

雖說東北角的貢寮鮑盛產季節是每年的11月到隔年3月，但面臨清明節這個華人的傳統節慶，新北市漁業處特別推出新食譜，將貢寮鮑入菜，包進傳統的潤餅裡，透過新鮮的貢寮鮑提味，讓潤餅這種傳統美食，有了截然不同的新風貌。

新北市漁業處表示，新北市貢寮獨特岩岸地形及潔淨海水，孕育出東北角瑰寶-貢寮鮑（九孔鮑及黑盤鮑），為了讓大家能夠一年四季都能夠品嘗到這項東北角特產的極鮮海味，新北市漁業處、貢寮區漁會輔導貢寮鮑養殖業者將新鮮貢寮鮑汆燙殺青後冷凍製成「鮮凍貢寮鮑」，無須解凍就可以直接料理，無論蒸、烤、煮都是鮮味滿滿。

漁業處透露，民眾買回鮮凍貢寮鮑，只要用開水汆燙1分鐘後取出放涼，動手將殼和內臟剝除，取下的鮑肉裝盤（或將鮑肉切成片狀或條狀），然後將貢寮鮑肉與傳統潤餅的內餡如高麗菜絲、紅蘿蔔絲、芹菜珠、豆芽菜、香腸片、榨菜絲、豆乾絲、豬肉絲、甜味花生粉等一併包入餅皮內，這就成了富含海味又超級美味的貢寮鮑潤餅，無論是掃墓祭祖或是當小吃都適宜。

新北市漁業處表示，新北市貢寮地區盛產美味海鮮貢寮鮑，飼養於潮間帶養殖池的貢寮鮑，吃天然海藻（龍鬚菜），且養殖業者定期潛水整理清潔池底貢寮鮑居住環境，使得新北貢寮出產的貢寮鮑每一顆都是肥碩飽滿。

另外，養殖漁民不使用化學藥物及配合新北市漁業處上市前抽驗，讓新北市貢寮鮑成為大家可以安心享用的美味水產品，買回家輕鬆烹調就是道美味的海味佳餚，歡迎大家多多利用貢寮鮑官網訂購美味的貢寮鮑，在家動手做貢寮鮑潤餅或各式健康美味又有趣貢寮鮑料理。