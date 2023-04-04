曾在兒童台擔任「葡萄姐姐」的米可白，後來轉戰主持、戲劇都表現的相當亮眼。近年時常在社群平台分享自己性感的照片，被網友戲稱「葡萄成熟時」。米可白昨（3）日再放上穿吊帶褲的美照，肩帶滑落的樣子，讓網友直言：「重點已經不是吊帶褲了！」

米可白2019年與身家上億的「尾牙大王」謝銘杰離婚，結束5年的婚姻，坦言原因跟第三者、生育無關，離婚後她大解放，時常在社群平台分享生活點滴，更大方貼出多張美照，展現傲人上圍及小蠻腰，受到許多網友誇讚。

昨（3）日米可白分享穿吊帶褲的美照，寫下：「衣櫃都需要一件吊帶褲～」只見她身穿軍綠色吊帶褲，內搭咖啡色小可愛，但右肩吊帶滑落的模樣，不僅腰間線條若隱若現，胸前事業線也明顯可見，網友看了紛紛留言，「怎麼可以這麼美」、「我就不相信有人在看吊帶褲」、「越來越美，不合理啊」、「太辣了啦~~」。

米可白先前分享熱舞影片時，遭到網友狠酸：「你跳舞放不開就不要PO文，我覺得很矯情。」但她覺得自己都快37歲了，就開心做自己，也強調自己並非專業，「請輕鬆看我的內容就好…那麼嚴格，我自己的小天地，連分享的內容都要被限制、說東說西，那也太辛苦了，我只想開心過每一天。」