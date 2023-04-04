茂盛醫院遺傳實驗室主任李月君指出，少數胖寶寶可能是「小胖威利症」和「巨嬰症」。（茂盛醫院提供／馮惠宜台中傳真）

過去家長認為「小時候胖，不是胖！」，適逢兒童節，茂盛醫院小兒科醫師陳思穎提醒家長平時就要長期觀察孩子的生長曲線及身體各項發育是否正常？若發現嬰幼兒極端肥胖，是否伴隨臨床病徵？若發現寶寶確實有異，應儘早帶往醫院進行檢測與治療，避免罹患小胖威利症、巨嬰症等罕見遺傳性疾病，以免延誤黃金治療期。

近日媒體報導印尼有名16個月大的男嬰體重衝破27公斤，因其體重是是同齡嬰幼兒的3倍，也引發民眾注意，懷疑孩子是罹患糖尿病，對此陳思穎說，需要長期觀察，從出生起持續追蹤其生長曲線，才能分辨到底孩子是否也患有糖尿病？

陳思穎解釋，生長曲線是由姓別、身高、體重三個指標所組成，依國健署規定，寶寶打預防針時醫院也都會幫寶寶量測生長曲線，並在寶寶手冊上註明百分位的落點，如果是在曲線之內就表示健康沒太大問題。

不過，報導中的印尼男嬰才16個月大就胖到27公斤，生長曲線已嚴重爆表，根本找不到百分位的落點！陳思穎建議要檢視男嬰的飲食是否出問題，或是家長不停餵食造成的。無論如何，這是個健康警訊，建議家長帶男嬰到醫院做檢查和治療，若放任下去，糖尿病、代謝症候群、高血壓都會找上身；而且，過胖的體型也會影響孩子身體發展，例如，長期坐著或爬行導致不會走路；還有，膝蓋容易有問題、無法承重。

另，茂盛醫院遺傳實驗室主任李月君博士指出，少數胖寶寶可能是「小胖威利症」和「巨嬰症」等遺傳性疾病導致，若發現寶寶確實有異，應儘早帶往醫院進行檢測與治療，以免延誤黃金治療期。