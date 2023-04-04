在澳洲維多利亞州長安德魯斯（Daniel Andrews）3月下旬的訪中之旅後，澳洲官員開啟了排隊訪中模式。澳洲媒體報導，西澳州長麥高恩（Mark McGowan）當地時間2日宣布，將於17日接力訪問中國，昆士蘭州長白樂琪（Annastacia Palaszczuk）同日確認擬在年底訪中。澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）3日表示，他絕對為這些決定感到高興。

「澳各州領袖排隊訪問中國」，《澳洲人報》2日報導稱，在安德魯斯之後，麥高恩當天也宣布，將自17日起開始為期5天的中國之行。這是他4年來首次訪問中國，旨在與中國「重新建立聯繫」，並洽談在能源、國際教育和航空領域的貿易和投資。

同日，昆士蘭州長辦公室在一份聲明中確認，白樂琪計畫今年11月訪問中國，研究加強昆士蘭州與中國貿易的可能。至於是否會邀請媒體陪同，該聲明表示「歡迎媒體參加」。

中國是西澳最大的交易夥伴，也曾長期是昆士蘭州最大的交易夥伴。2021至2022年度，中國與西澳之間的貿易額達到1436億澳元，占澳中貿易總額的53％。另據澳統計局數據，2020年，昆士蘭州與中國貨物進出口額317億澳元，占昆州進出口總額29.5％。

當地時間3日，艾班尼斯接受電台採訪時對兩位州長訪問中國的消息表示歡迎，並稱他絕對為這些決定感到高興。「這關乎工作，關乎他們照顧好自己的州」。他提到，中國是西澳第一大出口目的地，「麥高恩與我們的主要交易夥伴合作是一件好事」。

澳洲貿易與旅遊部助理部長、澳洲參議員艾爾斯（Tim Ayres）上周也現身中國，出席了本次博鼇論壇年會。艾班尼斯透露，澳洲貿易與旅遊部法瑞爾（Don Farrell）也將在未來幾周訪中，他同時表示，自己尚無訪問中國的計畫，但如果收到邀請，他也會應邀前往。

針對這些訪問，艾班尼斯所給出的評價一律是「這是一件好事」。「我認為對話總是一件好事，交談和參與總是好的」，他表示，中澳兩國在構建方式上存在差異，「但做為我們的主要交易夥伴，澳洲的許多工作和經濟活動都與中國以及我們其他主要交易夥伴有關」。