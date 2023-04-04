明天（5 日）是清明節，小孟老師在臉書上分享生肖猴、生肖鼠、生肖蛇、生肖豬在清明節這天不宜前往6 個地點，否則容易卡到陰，其中生肖猴需避免前往茂密樹林或榕樹多的地方；生肖鼠、蛇不可到海邊、河邊、山上等潮濕地方；生肖豬則是不宜去混亂的聲色場所。

▍生肖猴

生肖猴在清明節這天不宜前往茂密的樹林或榕樹多的地方，因在風水學上猴子的居住地大多是在樹林茂盛處，屬於陰氣較重的地方，需特別注意，否則易卡到陰。

▍生肖鼠、生肖蛇

生肖鼠、蛇在清明節這天不宜前往海邊、河邊、山上，因在風水學上老鼠和蛇都比較喜歡陰暗潮濕的地方，而這樣的習性，自然較容易吸收到穢氣卡到陰。

▍生肖豬

生肖豬在清明節這天不宜去混亂的聲色場所，因在風水學上豬住的地方都比較髒亂，因此這樣的穢氣與煞氣自然比較重，也容易招來好兄弟，如想避免卡到陰，需保持住家環境整潔，且不要到龍蛇混雜的聲色場所。