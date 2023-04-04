台中市警察局東勢分局4日在東勢區客家文化園區進行防詐宣導。（警方提供）

兒童清明5天連假倒數，民眾紛紛把握時機出遊，台中市警察局東勢分局4日在東勢區客家文化園區進行防詐宣導。東勢警分局指出，轄內目前常見詐騙仍以「假投資真詐騙」為主，希望透過面對面的警民互動，讓民眾聽到詐騙「關鍵字」能立即觸發警覺心。

東勢轄內目前常見詐騙仍以「假投資真詐騙」為主，藉由臉書、IG看到投資、輕鬆賺錢貼文，或在交友網站認識網友，以掌握「平台漏洞、後台程式」等話術，宣稱保證獲利、穩賺不賠等話術吸引人，待錢轉進平台後，就再也領不出來。

防詐宣導活動今天上午舉行，台中市客委會主委江俊龍也一同使用客語向民眾宣導常見詐騙手法，有員警穿戴可愛的警察人偶裝與民眾拍照互動，發放東勢警分局及東聖宮聯名製作的口罩，民眾開心，有媽祖的保佑及警方的保護，覺得很安心，並肯定警方用心宣導作為。

東勢警分局同時提醒民眾注意，近期「全民普發6000元」，財政部公布民眾預先登記網址為「https：／／6000.gov.tw」，沒想到卻已有詐騙集團註冊偽冒網站，警方再三強調「一定要認明網址，來源不明連結絕對不要點」，也提醒民眾，如遇可疑網站或訊息，請立即撥打165反詐騙專線。希望藉由宣導活動，提醒民眾警惕詐騙手法，共同守護財產安全。

東勢警分局長林大為表示，為使社會大眾識詐，本分局將持續利用各種活動，將防詐資訊廣為宣導，讓民眾不斷地接收及更新詐騙訊息，杜絕詐騙集團有機可乘，絕不讓民眾辛苦賺來的金錢，變為詐騙集團的零用錢。