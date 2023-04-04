各地方首長在去年12月25日上任至今已滿百日，施政滿意度備受關注，最新民調顯示，桃園市長張善政有70％滿意度，此外，桃園市的光榮感達到81%，居六都之冠。對此，臉書粉專「政客爽」認為，事實證明民進黨瘋狂抹黑、潑髒水，並沒有讓桃園人認為桃園現在不好，還代表鄭完成了22項政見，是讓桃園人認可的。

《三立電視台》昨(3)日公布委託「山水民意研究股份有限公司」所做、六都首長施政百日民調結果。在整體施政滿意度上，連任組以台中市長盧秀燕以80.4％居冠，接著為高雄市長陳其邁76.7％、新北市長侯友宜75.2％、台南市長黃偉哲65.4％；新任組部分，張善政滿意度70％、台北市長蔣萬安滿意58.4％。

對此，臉書粉專「政客爽」今(4)日表示，該民調證明了民進黨瘋狂抹黑、潑髒水，沒有讓桃園人認為桃園現在不好，還以桃園為榮，而且給第一任市長的張善政70%滿意度，代表他上任100天完成22項政見是讓桃園人認可的。

此外，該粉專認為，盧秀燕作為連任市長，滿意度高達80.4%，證明台中不管哪個層面，在盧秀燕的治理下都深得台中市民的認同，跟蔡英文選舉時批評台中四年沒進步，顯然民進黨經常批評的事情都跟現實差距很遠。而侯友宜滿意度仍75.2%，充分展現其治理能力確實強。