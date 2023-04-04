海運業過去兩年受惠於疫情期間的紅利，迎來歷年難得的營運高峰，長榮去年大賺超過3000億，慷慨發70元現金股利，以上周五收盤價158.5元計算，殖利率超過40%，此外，長榮今年的股東會紀念品也傳出要送康寧陶瓷不鏽鋼真空保溫雙飲隨行杯，並印有長榮「EVERGREEN」字樣，相當有紀念意義。

長榮去年營收與獲利均創下歷年新高，合併營收達6272.84億，年增28.17％，稅後淨利為3342.01億，年增39.82％，EPS為87.07元。長榮宣布發配70元現金股利後，股東人數從36萬攀升至38萬左右。

ETtoday報導，長榮今年也打算送出隨行杯做為股東會紀念品，一改過去幾年送商品卡的慣例，外觀將以長榮集團主色綠色為主，並印上「EVERGREEN」字樣，需要注意的是，持股未滿1000股的股東，除股東親自出席股東會，或以電子方式行使表決權者可以領取外，其餘將不予發放紀念品。

根據公開資訊觀測站數據，貨櫃三雄長榮、陽明及萬海，長榮EPS為87.07元，配70元現金股利，配發率超過87%，殖利率突破4成；陽明EPS為51.71元，配20元現金股利，配發率38.67%，殖利率將近3成，萬海EPS為33.17元，配5元現金股利，配發率15%，殖利率超過6%。