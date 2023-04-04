Welcome to the big leagues, Masataka Yoshida! pic.twitter.com/0A4gdZXqjD — Red Sox (@RedSox) April 3, 2023

紅襪外野手吉田正尚的大聯盟首轟出爐，4日對戰海盜的第1局，也就是吉田的首個打席，他就出棒追打一顆偏高的壞球，這球飛得很高，直接飛越了左外野「綠色怪物」圍牆，兩分全壘打！不過客隊海盜的攻勢較強，終場7比6險勝紅襪。張育成8局下擔任代跑，未獲得打擊機會。

海盜首局上連續安打，在兩出局之後掃回3分，紅襪首局下就有狄弗斯（Rafael Devers）回敬一發中外野434呎陽春全壘打。「紅鬍子」騰納（Justin Turner）擊出飛球，藉著外野手失誤衝上二壘。此時輪到吉田正尚打擊，他讓過第一顆外角滑球，第二顆是偏高的壞球，他奮力一擊轟到反方向的左外野，預估飛行距離390呎。

紅襪芬威球場的左外野圍牆距離本壘只有310呎，但是要飛越上面的「綠色怪物」還是得有相當的高度，而且反方向的難度更大。吉田這一轟讓紅襪球迷放心不少，證明他這位身高173公分的左打者仍有在主場開轟的力量。菜鳥卡瑟斯（Triston Casas）後面又補上1發右外野兩分彈，紅襪首局就灌進5分。

海盜靠著雷諾斯（Bryan Reynolds）第2局的陽春炮以及第3局蘇文斯基（Jack Suwinski）的安打追平。第4局海盜又有迪萊（Jason Delay）轟出左外野陽春炮，雷諾斯也再來一發（單場雙響炮），再度超前紅襪。6局下紅襪杜瓦（Adam Duvall）安打追回1分。

8局下，紅襪騰納四壞保送，張育成被換上來代跑，可惜後面吉田正尚和杜瓦都內滾出局。張育成被指派為DH，所以也沒有獲得守備機會。