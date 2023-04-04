新竹市民富國小以「凱爾的奇幻之旅」榮獲今年教育部閱讀磐石績優學校。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市扎根校園閱讀教育，近期教育部公布2023年閱讀磐石獎，民富國小以「凱爾的奇幻之旅」榮獲今年教育部閱讀磐石績優學校，市府教育處長童鳳嬌表示，市長高虹安在政策上非常鼓勵閱讀教育，認同教育應該培養學生帶得走的能力，並肯定民富國小深耕閱讀多年，讓孩子因閱讀有實現夢想的翅膀。

童鳳嬌說，教育部的閱讀磐石獎號稱閱讀界的奧斯卡獎，新竹市雖然沒有直轄市的資源，但在校長及老師的用心付出，展現新竹市堅強的軟實力，學生的閱讀能力絕對不輸其他縣市，持續鼓勵新竹市其他學校加入，繼續用閱讀豐富學生的未來，開創更多動人的風景。

教育處表示，近年來孩子在螢幕前迷失方向、缺乏主動思考力，因此民富團隊啟動教學思維翻轉，呼應新課綱培養終身學習者的核心價值，結合學校「關懷（CARE）」的願景，開啟了「凱爾（CARE）的奇幻之旅」，期盼實現「創意思考Creativity、自主行動Activity、反省實踐Reflection、多元展能Empowerment」的閱讀教育理念，讓悅讀生根。

民富國小校長吳淑雯表示，為突破傳統教學，學校一直努力推廣閱讀風氣，除了圖書館閱讀設備的提升及書籍量增加，更融合閱讀推動教師專業能力發展多元的閱讀創意活動，讓學生學習上更有興趣。

吳淑雯說，透過多元的閱讀活動、有系統的閱讀課程，學生漸漸展現自信，在文學創作、展演、創意專題競賽的展能舞台上，均有亮眼的成績。

學校將會更致力提供數位閱讀學習機會，讓孩子穿梭符碼叢林時不迷失方向，善用學習工具監控學習，能在生活中活用CARE閱讀力，關注自己的學習、關照他人的意見，更能關懷社會的重要問題。