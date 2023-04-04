女星大S與汪小菲去年底因贍養費問題鬧得滿城風雨，張蘭更加入戰局不時透過直播怒罵大S一家；而日前大陸知名主持人金星在直播中怒嗆張蘭「討厭死了」，更直言「不關注她也就不說了，你越關注越給她臉了」；對此，張蘭反擊了。

金星日前直播時，由於留言區網友問及有關大S與張蘭母子的事情，起初金星並未在意，直到許多網友接連發問她才直說：「討厭死了，不關注她也就不說了，你越關注越給她臉了，自己没有娶好兒媳婦怪别人，真是有毛病」，立刻引發網友熱議。

對此，張蘭昨（3）日也在直播公開對嗆金星「我被人欺負到門外，沒有理由為自己辯解，不想和他們談判；我們是創業者，必須要有一定的榜樣，他們是靠一口飯吃的，我們不想顯得那麼不合格，但這件事事關我的名譽，我不得不站出來解釋」，接著，她因不捨兒子汪小菲掃到颱風尾，烙下狠話要金星識相一點「不要欺負汪小菲」最後更警告對方「別讓我揭穿妳的歷史醜聞」。

事實上，根據知情人士透露，金星曾在節目中諷刺張蘭經常拿自己的血淚史來說嘴，並在談論移民時直嗆：「早在2008年，那人（指張蘭）將企業類型從內資企業轉為外商投資，移民正常，但潛水移民就不正常」這番話被外界解讀是在打臉張蘭，如今雙方隔空交火，正式將兩人的戰爭搬上檯面。