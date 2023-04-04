今天是一年一度的兒童節，桃園市因為近期建設多、設置許多重劃地區，吸引不少年輕家庭移入，教育局統計，今年兒童節針對市立及私立幼兒園共發放5萬6590件禮物，考量台灣位處地震帶，為讓孩子從小養成防災自我防護觀念，這次選擇多功能防災頭套作為兒童節禮物，不過在家長之間獲得兩極評價。

教育局表示，每年兒童節市府都會贈送兒童節禮物給市立及私立幼兒園的幼兒，每名幼兒的禮物經費為100元，這次預估發放給5萬6590名幼兒。據了解，常見的兒童節禮物包括保溫杯、畫筆、小風扇等物品，而各縣市會因為財政狀況不同，選擇要不要發送，或者贈送不同價值的禮物。

教育局指出，考量台灣近期地震頻繁，為幫助幼兒從小建立安全的自我防護觀念，並落實防災教育，因此這次的兒童節禮物選擇贈送多功能防災頭套，同時還可以當作靠枕、坐墊、頸枕或午睡枕等使用，功能多且富含教育意義，許多幼兒園的孩子一拿到就戴起來，畫面相當可愛。

不過這次的兒童節禮物卻在家長之間有著兩極評價，有家長認為，孩子收到後馬上就戴起來，一整群孩子排排坐的模樣相當可愛，即便實用度確實不高，但孩子至少玩得很開心，達到讓孩子開心的作用；另有家長覺得，雖然說是多功能防災頭套，但實用性差，而且質感不佳平時也無法拿來當靠枕或坐墊，還是喜歡實用性高的禮物。