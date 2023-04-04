日媒近日透露，美國已向七國集團（G7）提議，如果中國對同盟國家和地區採取「經濟脅迫行為」，他們將採取聯手對抗措施。大陸學者認為，日本想藉「經濟脅迫」汙名化中國，以聯手對抗的方式維持自身利益，但各國政策有別，對此不太容易達成一致。

《日本經濟新聞》2日透露，美國政府已經要求G7國家在行政級別會談中共同應對中國的「經濟脅迫」。報導還稱，美國同時也在制定自己的國內法律，國會兩黨議員提出的立法將規定，「在中國對某些國家施加經濟壓力，試圖將其意志強加給這些國家時，將賦予總統可以實施多種許可權的權力」。

報導還指稱，美國將尋求與日本和歐洲的盟友協調，在實行此類措施時保持一致，「如果各國能針對中國進行協調合作，中國就不容易採取脅迫性行動」。

大陸《環球時報》稱，這不是「聯手對抗中國經濟脅迫」類似表述首次出現。今年1月，日本經濟產業大臣西村康稔在華府的演說中表示，針對中國「經濟威壓」的對策應該在5月由日本擔任東道主的G7峰會上進行審議。他強調，「基於國際協調的集體應對措施將是有效的」。

大陸外交學院國際關係研究所教授周永生在接受《環球時報》採訪時表示，日媒放風美國促G7聯手對抗所謂中國經濟脅迫，背後主要的意圖是以汙名化中國的形式，以G7聯手對抗的方式，來維護自身利益。但周永生認為，在以提高關稅為例的聯手對抗措施上，G7國家不太容易達成一致。

「日美有意，但德國和義大利還是比較重視自身的經濟利益和與中國的經濟合作，再者它們的政策也與美國和日本相對極端的政策有別」，不過，周永生認為應警惕聯手對抗一詞頻繁出現。他說，日本極有可能利用中美關係的緊張形勢，推動聯手對抗來限制中國的發展，以達到自身目的。

《日本經濟新聞》也稱，在「聯手對抗中國經濟脅迫」問題上，G7在規則制定方面仍然存在難題。特別是德國等國家與中國有著深厚的經濟聯繫，如果它們與美國一起參與聯合反制中國的舉措，中國的反擊是不可避免的。