中國外交部3日正式宣布，法國總統馬克宏和歐盟執委會主席范德賴恩將於4月5日至7日訪問中國。法國媒體認為，兩人同行旨在協調一致發出「歐洲聲音」，並在中美之間尋找一條平衡的外交道路。

《環球時報》報導，法國總統府公報顯示，戰略問題、經貿務實合作以及應對全球挑戰將是此訪三大重心。

綜合法媒報導，在戰略層面，針對俄烏衝突，馬克宏訪中前提出把雙方重新帶回「談判桌前」的目標，鼓勵中國繼續發揮促談的積極作用。在經貿層面，法國和歐盟計畫在強化其經濟和政治主權的基礎上，與中國實現平衡的商貿關係。

在務實合作領域，法國各界期盼馬克宏對中訪問助力新突破。歐洲電視一台報導稱，60餘名法國著名企業家將陪同馬克宏訪中，他們希望能與中國簽訂大量合約，尤其是在生態轉型領域達成合作。日前，中國和法國能源公司敲定了中國有史以來第一筆以人民幣結算的液化天然氣（LNG）交易。

此外，法國和歐洲對攜手中國應對全球挑戰充滿期待。法國國際廣播電台指出，鑒於中國的發展及全球影響力上升，中國在氣候和生物多樣性方面的堅定承諾對歐洲和世界至關重要；報導提及2014年簽約啟動的中法武漢生態示範城項目，稱其「已成為現代城市建設的典範」。

馬克宏和范德賴恩連袂訪中引發關注。法國《十字架報》稱，馬克宏邀請范德賴恩一道訪中旨在協調一致發出「歐洲聲音」，並在中美之間尋找一條平衡的外交道路。報導還稱，范德賴恩日前公開表態說，近年來歐盟與中國的關係變得「更加疏遠和困難」，呼籲繼續對話並「重新平衡」中歐關係。報導認為，訪問有望幫助中歐在一些此前缺乏溝通和互信的問題上實現破冰。

中國國際問題研究院歐洲研究所所長崔洪建3日對《環球時報》分析稱，中法雙方此次討論的議題將非常廣泛，不僅包括雙邊問題，也包括國際和地區問題。由於三年沒有類似的正式訪問，歐洲方面的形勢也發生了一些變化，當前，不論是法國，還是歐洲，它們的對中政策都處於調整時期，因此中法雙方首先要進一步鞏固政治互信。同時，現在雙方都面臨經濟復甦、維護供應鏈產業鏈安全等挑戰，因此雙方也要繼續深化經貿合作，推進新領域的合作項目。除此之外，雙方人文社會方面的交流也可能成為這次馬克宏訪中的亮點。

崔洪建認為，馬克宏邀請范德賴恩同行是希望體現歐盟外交的一致性。法國一方面認為其外交有獨立自主的一面，另一方面，法國也清楚它的外交是歐盟外交的一部分，要反映目前歐洲內部在政策上的變化和調整。

他補充說，范德賴恩作為歐盟執行機構的負責人，此次訪中和中方交換意見後，可以幫助歐方樹立一個更全面客觀的對中認知，給歐盟正在進行的對中政策的討論做出更積極、更有建設性的指導。