好市多不定期推出新商品，一名女網友在好市多賣場看到新上架的洗面乳，和她在日本買的一模一樣，但當時她只有買一條，好用到她和母親、妹妹3人搶用一條，才用一個月就快見底，看到好巿多有貨她立刻搬3組，直呼「這樣就不用搶了」，她將資訊PO上網，引發女網友暴動，直呼「這款洗面乳在日本非常紅，建議入手」。

原PO日前於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，在好市多藥妝部發現新上架一款名為「維他命C酵素深層清潔洗面乳」，令她又驚又喜。她說之前到日本藥妝店買了一條，回台灣使用後發現泡泡很細緻，洗完臉不乾，毛孔也很乾淨，她和母親、妹妹3人變成該洗面乳的愛好者，才拆封一個月就已快見底，讓她後悔沒有多買幾條囤貨。

原PO看到好巿多有貨立刻買3組回家，笑說「這樣大家就不用搶了。」根據她上傳的照片來看，洗面乳一盒兩入，一條是130公克，在賣場的售價為439元；官網則是529元。

好市多上架日本超夯洗面乳。（圖／翻攝自好市多官網）

圖文曝光後，引發網友熱烈討論，「這牌子的產品都很不錯」、「這個在日本非常紅喔！非常建議入手」、「難怪看到很多人買」、「這個超好洗的，台灣終於有了」、「南崁有，前幾天已購入，有淡淡的柑橘香還不錯」、「好市多竟然有賣！每間分店都有嗎？」

但也有人說在日本當地買一條只要600多日幣（約新台幣150元），價格比台灣好市多便宜不少，「去年12月我在日本買6條，一條大約150元台幣」、「3月中去日本也有買6條」。