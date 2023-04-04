知名女星陳喬恩近來把事業重心放在大陸，去年和小9歲大馬富二代曾偉昌（Alan）結婚，不時會在社群分享近況和夫妻相處生活，感情生活相當甜蜜。近日陳喬恩迎來44歲生日，她曬出幾張慶生照，宛如少女的凍齡美貌與火辣身材讓網友都看傻了。

陳喬恩近日迎來44歲生日，她在微博曬出一系列美照，選擇跟一大群粉絲一起慶祝，只見照片中的她身穿優雅的黑色短洋裝，低胸的剪裁大方地秀出火辣的事業線，一頭波浪捲的長髮落在肩上，她還戴著「HapyyBirthday」小皇冠，對著鏡頭露出燦爛的笑容，凍齡甜美的模樣就像少女。

陳喬恩也配文寫道：「祝我生日快樂，我希望世界上所有的流浪動物都能遇到好心人，我希望動保法明天就立刻成立，我希望善有善報、惡有惡報，還有我希望我光吃不胖（哈），大家快樂！」

此文一出，粉絲們紛紛祝福：「生日蛋糕真的好好吃太好吃了，是我這輩子吃過的最好吃的蛋糕！！90朵心上的向日葵、這個設計也好有意義，你好會哦」、「祝姐姐生日快樂平安健康快樂就好」、「姐姐從我小學就喜歡你啦」、「喬恩姐生日快樂，黑色裙子的你超美」、「愛恩的第17年，雖然現在沒有太多時間關注，但一直在我心裡是我青春的一部分。」