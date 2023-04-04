蔡英文總統3月29日率團啟程前往中美洲友邦國家，對於是否會與美國聯邦眾議院共和黨籍議長麥卡錫會面備受矚目，麥卡錫昨大動作公布將於美西時間5日在雷根圖書館會晤過境的台灣蔡英文總統，打臉疑美論；對此，民進黨立委鄭運鵬表示，疑美論本來就是空穴來風，我們跟美國有更密切的接觸，就會反過來編故事。

鄭運鵬指出，總統做總統該做的事情，台灣本來就應該跟全世界友善的國家多接觸，不管有沒有疑美論都該做，疑美論就是在台灣有國際外交突破所產生的說法，可能是中國大陸或台灣內部在野黨眼紅或分化。

鄭運鵬表示，只有用更具體的行動才能破除疑美論說法，總統這次出訪因為有成績和進步，疑美論表演會更多，這就是國人自己要去理解；至於是否會擔心中國大陸打壓，鄭運鵬表示，如果台灣與美國的外交沒有進展，中國大陸的打壓就是成功，但與美國外交有進展，就是他們打壓失敗，不管誰執政都會做的。

有民進黨立委也認為，麥卡錫辦公室的這項聲明是在打臉「疑美論」，綠委指出，麥卡錫發出的聲明代表著3個意義，這是40多年來，美國在美國境內接待台灣民選元首的最高層級；這也表示台美的互動往來不受中國大陸的恫嚇干擾；而此行程打臉一連串由中共和親共人士、媒體釋出的疑美混亂訊息。