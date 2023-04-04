71歲楊姓老翁前往烏日九號公墓掃墓完騎機車返家行經烏日區成功西路時，疑因頭暈在彎道自摔後整個人跌進山路旁草叢，幸熱心民眾發現，為他撐傘遮陽並報警。（台中市烏日警分局提供／馮惠宜台中傳真）

楊翁自摔後經民眾報警，員警也將他送醫。（台中市烏日警分局提供／馮惠宜台中傳真）

絕非巧合！烏日成功嶺同一彎道兩周兩翁掃墓自摔

台中一名71歲楊姓老翁於前日（2日）上午10時許前往烏日九號公墓掃墓完，準備返家行經烏日區成功西路時，疑因體力不佳頭暈而在一處彎道自摔後整個人跌進山路旁草叢，所幸路過民眾發現報警，員警到場後驚覺上個月底同一彎道才發生一名老翁騎機車自摔，除將楊翁送醫，也在該彎道前後加裝爆閃燈，預防再有阿北又出事！

台中市政府警察局烏日分局三和派出所警員施智全於2日上午在烏日成功嶺大門前執行清明掃墓交通疏導勤務時，接獲民眾報案表示在成功西路有老翁在路旁摔倒，員警一聽便猜測很可能又是兩周前發生自摔交通事故的地點，便立刻騎上巡邏機車沿成功西路搜尋，果然又是在同樣一處彎道發現騎機車自摔的楊翁。

員警到場前，有許多熱心民眾為老翁撑傘遮陽，並在場協助並陪伴楊翁，且楊翁因行車速度不快而無重大傷勢，後順利經救護車檢傷並送醫救治，楊翁家屬也相當感謝員警與熱心民眾協助。

烏日分局三和派出所所長楊儒陸表示，成功西路該處彎道時常發生機車自摔交通事故，上個月底才發生一名老翁騎機車自摔，不到兩個禮拜在同一地點又發生老翁自摔，他特別呼籲行經此處的民眾千萬要注意路況，因為該路段是彎道且又是陡坡，務必要注意行車安全。

烏日警分局長尤啓南也呼籲民眾行經山坡、多彎路段時應放慢車速注意路況，並且在行車前應檢查胎紋、機件狀況後再上路，以避免發生交通事故，而家中若有長者會自行騎乘機車的情況務必請同住家人多多注意其身體狀況，避免在外發生危險。