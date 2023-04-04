不孕症已成為全球性問題。根據世界衛生組織（WHO）發布的最新報告，全世界每6人中，就有1人遭受無法生育的困境，而且現象普遍存在各個國家地區，嚴重影響人類未來。

根據美國有線新聞網CNN、英國《衛報》報導，WHO昨（3）日首度公布10年來第一份不孕症相關研究報告。這份長達98頁的報告採用1990年到2021年的數據，使用不同的方法進行分析。結果顯示，全球約有17.5%人口曾患有不孕症情況。

WHO將「不孕症」定義為男性和女性，在1年沒有進行避孕措施的情況下，依然無法懷孕的情況。值得注意的是，不孕症的影響範圍不分族群、地區和人均收入。研究報告指出，高所得國家發生不孕症的人口比例是17.8%，而低所得國家為16.5%，兩者之間的差距並不大。

不過WHO也坦言，這份報告並不完善，目前還無法得知全球罹患不孕症的上升或下降趨勢，許多國家地區的資料也有待補強。

雖然不孕的問題可以透過現代生殖科技加以解決，但費用並非人人都能負擔，形成另類的不平等現象。WHO生殖健康研究主任阿洛特（Pascale Allotey）呼籲各國政府，應該拿出更好的政策和補助，讓更多不孕夫妻能獲得治療的機會。