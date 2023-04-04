新北市政府綠美化環境景觀處依據新北市的自然和文化景觀特色歸納出「山、川、文、海」4大主題，再以交通接駁方式串聯特色共融公園，推出8條路線，正巧適逢兒童節特別推薦「海」主題北海青春線，只要百元內就可以到達石門金點草里驛站賞景、大啖美食，還可以到金山的特色公園賞花、泡溫泉，花少少錢就可以好看好吃又好玩。

去年新開幕的石門金點草里驛站，從淡水捷運站搭乘公車862或863至草里站下車後即可到達，在此可以聽到「海之音」、賞海景、大啖石門在地特色美食，吃飽喝足後還可以再搭乘公車826順遊到金山的特色公園。

其中在金山郵局或金青站下車後，可以先到中山溫泉公園泡泡溫泉，園區內引入溫泉水、興建2座溫泉泡腳池可免費泡溫泉，並結合現有金包里公共浴室，實屬金山最珍貴的黃金之湯，且臨近金山老街，泡完順便再到老街吃吃喝喝開心遊，也可步行前往獅頭山公園體驗自然步道，觀賞燭臺雙峙等山海美景樂逍遙。

目前是杜鵑賞花期，走路就可到位於仁愛路、信義路交叉路口的杜鵑公園賞杜鵑，古早味的紅磚矮牆包圍以杜鵑為主題的杜鵑溜滑梯，週圍設有健康步道區、體健設施外，老榕樹區也設有體操設施，帶孩子來放電還能順便賞花。

新北市農業局李玟表示，新北市特色共融與全齡化公園愈來愈多，各有不同特色，所有年齡層都可以依據不同的主題，規劃一日玩公園輕旅行，歡迎市民朋友帶著孩子及家人朋友，到新北公園走走，一併走訪各地的景點創造美好回憶。