癌症常是吃出來的，例如大腸癌、肝癌、胃癌等都與飲食高度相關，有「無毒教母」之稱的護理師譚敦慈表示，她的婆婆因捨不得丟棄未吃完的食物，若菜有酸味，還用小蘇打粉中和酸味，後來罹患大腸癌，但之後除積極配合治療外，並大幅調整飲食習慣，90多歲的婆婆罹癌後至今未再復發。

外科醫師江坤俊與譚敦慈在《挖健康》提醒民眾，飲食不當會增加罹癌風險，有6種癌症可能是吃出來，包括大腸癌、肝癌、胃癌、肺癌、口腔癌和胰臟癌，例如大腸癌的發生與加工肉、紅肉及不新鮮的食物有關。

譚敦慈表示，她婆婆因個性節儉，烹煮過的食物若吃不完，常捨不得丟棄、存放冰箱，時間久了，食物產生酸味，婆婆竟然用小蘇打粉來酸鹼中和，以便入口，她們常勸婆婆此舉是錯誤的，因為只是去除酸味，但腐敗食物中的細菌仍存在，即使煮沸也無法消滅這些細菌。

譚敦慈表示，她婆婆在30多年前確診罹患晚期大腸癌後，除了積極配合治療外，也大幅調整飲食習慣，例如常吃大量的蔬菜水果、五穀根莖類，外出吃火鍋時，其婆婆也都先吃大盤的蔬菜，至今大腸癌未再復發。