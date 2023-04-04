今天（4日）是兒童節，不少家長帶孩子出遊，一名家長PO照片分享兒童新樂園今日的人潮狀況，只見在開園以前，門口就已經出現恐怖的排隊人潮，隊伍長到看不到遊樂園的驗票口，畫面非常驚人，引起網友熱烈討論。

一名網友今天在臉書社團《爆廢公社》上分享一張照片，只見兒童新樂園都還沒有開始營業，就已經有不少家長帶著小孩來卡位，而且都做足了準備，孩子頭上帶著遮陽帽，媽媽則撐起洋傘等待，而排隊的隊伍長到看不到遊樂園的門口，畫面非常壯觀。

照片引起網友討論，不少家長苦笑留言，「女兒也吵著要去」、「大家都低估了家長們的決心」、「這故事告訴我，以後寧願翹班帶孩子去玩」、「好天氣連假，我都不敢帶小朋友去遊樂園」、「停車場9點半就滿了」、「這人潮太壯觀了」。另有網友也回報說，木柵動物園也是，大家可以自行斟酌。

為了歡慶兒童節，兒童新樂園4月1到5日，全國國小（含）以下的學童，持學生證或健保卡等身分證明文件，連同一位陪同家長，可享免費入園的優惠，園內遊樂設施正常收費；而貓空纜車也宣布，4月1到5日全國國小（含）以下兒童可到貓纜各車站兌換免費搭乘券1張，當日可無限次免費搭乘貓纜。台北市立動物園則表示，4月4日本國籍國小(含)以下學童 及陪同家長1名，當日可以免費入園參觀。