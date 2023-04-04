今天是連假倒數第2天，蘇花路廊上午整體車流順暢，公路總局依歷年經驗研判，午後崇德地區將湧入大量北返車潮，全天將有1.6萬輛次，車多壅塞直至晚間才緩解。（摘自公路總局即時影像）

隨清明5天連假邁入尾聲，民眾似乎有預期心理陸續北返，蘇花路廊從昨天開始已出現北上車流，全天共近1.5萬輛次，今連假倒數第2天，上午整體車流順暢，不過午後崇德地區將湧入大量北返車潮，公路總局預估全天將有1.6萬輛次，車多壅塞直至晚間才緩解，明收假日是北上最高峰，沿線恐從上午塞到深夜。

公路總局四工處統計，昨天清明連假第3天，蘇花路廊車流趨勢已呈現南北反轉態勢，宜蘭往花蓮南下全日交通量共1萬1433輛，花蓮往宜蘭北上則有1萬4763輛，整體交通量較去年清明同期增加約13％。

今天是連假倒數第2天，蘇花路廊上午全線順暢，公路總局四工處截至上午10點統計，宜蘭往花蓮南下車流量為2530輛，花蓮往宜蘭北上則有4134輛，崇德路段在上午10點北向最高量為每小時888輛。旅行時間方面，蘇澳至崇德南下經台9線時間約74分鐘，崇德至蘇澳北上經蘇花改路段時間約78分鐘。

公路總局四工處依過往連假疏運交通趨勢研判，今天中午過後，台9線崇德地區將湧現大量北返車潮，今全天北上車流量將近1.6萬輛，沿線北上易壅塞路段包含蘇花改東澳端至新澳隧道、南澳市區、觀音谷風隧道、蘇花改和平端至中仁隧道北口、仁水隧道、崇德路段等。

明收假日則是蘇花路廊北上車流最高峰，預估全天車流量將達1萬9700輛，且上午10點恐陸續湧現大量車流，車多壅塞將直至晚間10點才能緩解，請用路人儘早規畫行程，避開尖峰時段北上行駛蘇花改路段。