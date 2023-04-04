清明節連續假期第4天，交通部高速公路局預估國道今日全線有15處易壅塞路段。（高公局提供／陳祐誠傳真）

清明節連續假期第4天，交通部高速公路局預估國道今日北返車流與昨日差不多，全線有15處易壅塞路段，大多路段從中午過後將陸續湧現車潮；國道5號北向則從上午10時開始壅塞，預計會塞到凌晨。

高公局表示，今日交通量估為115百萬車公里，相關疏導措施包括匝道封閉、高乘載管制、單一費率、0至5時暫停收費、開放路肩、替代道路規劃、匝道儀控等。

今日國道車流以北上為主，易塞路段包括國1西螺至埔鹽系統、南屯至后里、苗栗至湖口、圓山至大華系統、國3竹山至中興、草屯至霧峰、龍井至沙鹿、苑裡至後龍、大山至香山、關西至大溪、國5宜蘭至坪林，國4潭子系統至豐勢、國6舊正至霧峰系統、國10鼎金系統至燕巢系統、仁武至左營端等15處。

高公局指出，西部國道南部地區北向用路人於9時前出發、中部地區北向用路人於12時前出發、國5北向用路人於9時前出發，較有機會節省時間。