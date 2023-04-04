被封為「最美空姐」的林佩瑤，因參加《超級星光大道2》走紅，經常在社群平台分享日常生活。她近日帶父母飛往泰國旅遊，途中也分享許多旅遊心得，2日透露自己在看人妖秀時「被強迫中獎看奶奶」，更給出將近1000泰銖（約新台幣940元）的小費，讓她無奈表示：「為什麼要看一個我也有的東西。」

林佩瑤2日在社群平台分享看人妖秀的趣事，表示自己在結束後要跟表演者合照，原本已經跟其中一位拍了，沒想到另一位直接湊過來一起，「拍沒幾張開始要小費，一個人拍一次100泰銖，另一位也過來說也要給她」，但她當時已經沒有100泰銖了，只剩下幾張10歐元，對方開心收下。

怎料，突然又湊過來一位表演者，直接把衣服脫下來給她看胸貼，「然後說給她小費！！我原地嚇到直接又給了10歐，給完她又掀開左邊讓我看，又跟我要了一次！！」最後把10歐元發完就逃走了，讓她覺得很恐怖。

林佩瑤說到自己給出了大約新台幣940元，但照片只拍了幾張，甚至被強迫中獎看奶，讓她無奈直言：「到底為什麼我要看一個我也有的東西～」最後也提醒粉絲，「如果來這裡跟變性人小姐姐們拍照，請記得多換點100元泰銖，不要像我100太少還給了歐元」。