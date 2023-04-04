有店家直接貼出公告，表示因雞蛋缺貨，蛋類商品暫時供應。（洪孟楷提供）

連假期間，國民黨立委洪孟楷在跑地方行程時，有老闆向他抱怨蛋價高漲，更有店家直接貼出公告，表示因雞蛋缺貨，蛋類商品暫時供應。他忍不住痛批，行政院長陳建仁所喊出的溫柔堅韌是華而不實的口號，應盡快告訴國人如何解決。

洪孟楷說，連假期間天氣佳，出遊人潮多，但也因為事先的配套疏導不足，而造成國道又一次嚴重的塞車，有人塞到懷疑人生。而缺蛋、電價漲等民生議題持續籠罩，也難怪新北市長侯友宜點出問題，會獲得許多民眾迴響，因為「人民的任何事都應該是政府的大事」。

洪孟楷批，綠營繼續政治意識治國，真的只是離國人越來越遠。像近日他跑地方行程，有知名餐廳的老闆向他抱怨「以前一箱蛋20斤600元，現在1600元，漲了快兩倍！而且還需要套交情先送。到底何時有辦法恢復？」又看到地方小吃店家，乾脆直接貼出公告「不賣蛋了」。

「綠營執政七年多，讓小吃店直接沒蛋賣，這樣真的好意思嗎？」洪孟楷說，蛋缺電漲路塞是連假新民怨，而後天收假還有一波高峰，交通部門該調整或儘速規畫疏導，分散車流才能讓國人順暢地返回工作崗位。而民生的蛋及電價，必須要拉高層級由行政院來代領各部會因應。

洪孟楷呼籲，溫柔堅韌是華而不實的口號，該告訴國人何時解決、如何解決，電價漲又要如何避免帶動另一波通貨膨漲，才是政府應該要面對的事。