亞銀在其亞洲發展展望報告中指出，預計2023年亞洲開發中經濟體將增長4.8％，該行在去年12月估計值為4.6％，而2022年數值為4.2％。
對於中國，亞銀表示，預計今年經濟成長率為5％，此前預估值為4.3％。亞銀首席經濟學家Albert Park表示，中國解封將為今年亞洲的經濟增長提供最強有力支持。儘管中國房地產行業仍是令人擔憂的問題，但中國增長前景整體被看好。若生活迅速恢復正常，增長率甚至可能高於5％。此外，該行認為，中國明年經濟成長率為4.5％。
亞銀表示，香港今明兩年經濟料分別增長3.6％及3.7％。
風險方面，亞銀指出，包括銀行危機、俄烏戰爭以及連帶潛在的大宗商品價格飆漲，可能衝擊亞洲經濟。
亞銀表示，今年通膨率將從2022年的4.4％降至4.2％，明年將降至3.3％，但該行同時警告，一些經濟體的核心通膨率仍然很高，需要密切監測。
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