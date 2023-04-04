香港行政長官李家超今早回應勞聯計劃申請在五一勞動節前遊行和集會，指警務處處長有責任確保公衆活動不違反公共秩序和國家安全，以及不傷害非參與遊行市民的權利，需要在平衡後作決定。

李家超指出，近期舉辦的公衆活動都有序、安全並守法進行，警方在發出不反對通知書前，會按活動的性質、人數及風險做出決定，又要考慮香港整體情況，過往2019年很多公眾活動被綁架，違反公共安全，國家安全及公共秩序，傷害其他不參與公眾活動人的權利及利益。