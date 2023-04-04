投資未上市攏是假，面交百萬投資金，車友當場被捕影片曝光

新竹縣1名退休吳姓民眾，近日誤信詐騙集團假冒組成的投資群組，見群組內的「投顧老師」帶著同學買賣未上市公司大賺好幾票，吳男信以為真投入百餘萬卻領不到錢，正當還想提高投資部位，突被親友打醒報警，日昨在面交100多萬現金時，埋伏警方當場將年僅21歲的假助理逮捕到案。

新竹市警察局第一分局近日接獲民眾報案，指遭人假冒財經名人投資詐騙，該詐騙集團以假冒名人方式吸引民眾至假投資網站入金，但民眾要出金時，屢遭詐騙集團以不同理由拖延，加上親友提醒始驚覺可能遭詐騙。

市警一分局遂成立專案小組，日昨在被害人與假冒投顧老師助理的面交車手相約交錢時，當場將該車友逮捕，並查獲工作手機2支、假投資經理名片、印章等施用詐騙犯罪工具，並依違反詐欺及洗錢防制法現行犯移送新竹地檢署偵辦。

警方指出，現行新興詐騙手法是廣邀學員進入詐騙投資群組內，並有嫌犯冒充股票分析專家的投顧老師上課，群組內因另有人假冒獲利投資客，被害人因此卸下心房信以為真而入金，之後更安排假冒投資經理車手與被害人面交，佯稱可代為投資賺錢，使民眾一步步掉入詐騙集團所設下的陷阱。

市警一分局同時表示，隨著網路日漸發達，詐騙集團的手法推陳出新，除了傳統的假檢警面交詐欺外，近日新興假冒名人假投資詐騙也推出面交到府服務方案。

警政署之前除錄製「阿昭署長來了」防詐系列公益專訪5則，供各警察機關於公共場所播放，提升民眾識詐能力外，近日更加碼推出「百工百業」代言防詐宣導影片，就是要讓民眾「多看1次宣導、就多1分防備」，全面守護民眾的財產安全。

市警一分局也將透過網路社群媒體、廣播及各種社區座談會加強反詐騙宣導，並針對轄內幫派經營或圍事處所，結合市府各局處加強聯合稽查強度，以維護地方治安。