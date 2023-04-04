呂姓男子撞見女友和宋姓男友人共枕眠，醋勁大發、失去理智，持雙刀朝宋男臉部、腿部狂砍，宋男瘋狂逃生、送醫搶救縫合100多針才撿回一命。呂男被逮時，檢察官問他為什麼要砍人，他冷回「你老婆被睡了會不會想砍他？」，高雄地院認為呂男出刀無致命意圖，僅依傷害罪判呂男3年6月，可上訴。

呂男過去因細故，早就懷疑女友變心，2021年11月22日上午8點多，呂男偷偷跑到女友租屋處，悄悄撬開大門後，推開房門，驚見女友竟然一名男子衣衫不整、躺在床上睡的不省人事。

當下呂男失去理智，轉身到廚房抽出2把水果刀，回到房間對著宋男就是一陣猛砍，宋男左腿部、臉部直接中刀，當場血流如注。宋男為了保命，甚至不惜空手奪白刃、起身與呂男扭打。

宋男不敵殺紅眼的呂男，全身到處都是刀傷還不斷失血，心想再不逃恐怕連命都沒了，便趁隙逃出屋外求救。員警獲報後趕抵現場，先協助宋男送醫急救，當場也逮捕全身是血的呂男。

宋男經醫院搶救，差點因失血過多身亡，經醫師檢視，宋男有頭部外傷併頭皮撕裂傷、左前額、左眉、左上眼、下巴多處撕裂傷、左前胸壁2處撕裂傷、左肩、左上臂多處撕裂傷、左、右手指多處撕裂傷、左膝、左小腿、左腳第4趾多處撕裂傷，縫合100多針後才撿回一命。

面對偵訊時，檢察官問呂男有何深仇大恨，要持刀殺害對方，呂男不爽反嗆「你老婆被睡了會不會想砍他？」，檢方認為呂男有殺人犯意，偵結後依殺人未遂罪起訴。

開庭時，呂男坦承犯行，辯稱只想給宋男教訓，沒想過要殺死他。法官審酌宋男逃出屋外時呂男並沒有繼續追殺，宋男受傷部位也集中在四肢，並非致命部位，認定宋男情緒失控才揮刀傷人，最後改依傷害罪論處，判其3年6月，可上訴。