適逢兒童節連假，高市府觀光局推出「『孩』要來壽山動物園」系列活動，連假期間凡12歲以下兒童均可免費入園參觀，活動獲得熱烈迴響，連假前3天入園人數已逾3萬人，其中4月3日當天更突破1萬3000人，創下壽山動物園重新開園以來入園人數新高。

高市府觀光局長高閔琳表示，「萬獸圖繪畫創作坊」活動於3日、4日登場，由多次入圍義大利波隆那插畫展的插畫家吳欣芷與小朋友們共同完成巨幅藝術創作「萬獸圖」，而5日則將於上午、下午各推出一場「ZOOCOOL美夢故事屋」活動，歡迎各地親子把握假期，到壽山動物園體驗最特別的兒童節。

高閔琳指出，壽山動物園是親子出遊首選，兒童連假期間12歲以下兒童均可免費入園參觀，而園方也特別推出「『孩』要來壽山動物園」兒童節系列活動，包括「圖書館行動書車」、「萬獸圖繪畫創作坊」、「ZOOLALA美術客」等，希望讓孩子盡情玩樂、放電。

壽山動物園呼籲，因為動物園停車空間有限，建議民眾將愛車停放在捷運周邊停車場，再搭捷運至鹽埕埔站轉56號區間車直達動物園，或搭乘輕軌到台鐵美術館站轉乘接駁車，除了可節省等候停車空位的時間，也讓旅程更加輕鬆便捷。