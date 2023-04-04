4月4日為兒童節，台北市長蔣萬安特別至兒童新樂園，參與如果兒童劇團歡慶兒童節活動，也特別穿上造型服裝，與孩童進行互動、跳舞。蔣萬安分享，大寶特別喜歡跳舞，因此大寶小時候就會陪大寶看很多影片一起跳舞，而近來三寶半夜特別有精神，白天則睡得很安穩，在慢慢調整三寶時間。不只兒童節，每天都有在陪伴孩子。

蔣萬安至兒童新樂園，參與如果兒童劇團歡慶兒童節活動，蔣萬安也特別穿上造型服裝，有高聳的帽子和綠色頭髮，與孩童進行有獎問答和跳舞互動等。在兒童節又會如何陪伴三寶？蔣萬安笑說，其實每天都在陪三寶，連半夜也會起床，三寶半夜特別有精神，白天則睡得很安穩，慢慢調整三寶的時間，但太太石舫亘更辛苦。

至於選擇造型的原因，蔣萬安解釋，在很多套衣服中選中這件，原因是顏色比較亮，穿起來比較醒目，讓孩童容易看到，希望和孩子同樂，所以選擇誇張的帽子、髮型和服裝，以自身經驗來看，覺得孩童會喜歡。

而在蔣萬安出場前，則由「蔣萬安分身」先亮相，為蔣萬安的氣球，造型多少有點相似UBA全國大專盃男子籃球賽冠軍戰時，在小巨蛋熱舞的樣子，蔣萬安今也和孩童一起跳舞。他分享，平常就會和孩子一起聽音樂、一起玩，尤其大寶特別喜歡跳舞，因此在大寶小時候，就會陪大寶看很多影片、一起跳舞。

蔣萬安提及，兒童節兒童是主角，北市府不僅對兒童照顧、教育和生活，營造更親子友善的環境，讓家長無後顧之憂，在職場上打拼，假日則有更多友善的環境，可以帶孩子出門走走。