愛買量販4月7日～4月9日限時3日買6000元送6000元，放大一倍。（愛買提供）

愛買4月7日～4月18日衛生紙、洗衣膠囊等民生必需品箱購62折起。（愛買提供）

大潤發夏季家電活動至5月17日止，指定品牌冷氣最高省萬元。（大潤發提供）

大潤發飛利浦廚神食物調理機，3288元。（大潤發提供）

全聯「事事購物節」至明（5日）止，實體門市消費滿額最高享8%回饋。（全聯提供）

全聯美味堂旗下「金華干貝燉雞」，特價單包279元。（全聯提供）

家樂福Bisco必思可哆啦A夢可愛玩具泡泡大禮包，399元。（家樂福提供）

家樂福SUDO抹醬隨手杯，特價59元。（家樂福提供）

超市量販搶普發現金商機，限時大加碼，吸引民眾一次消費囤貨，甚至祭出限時3日買6000元送6000元，等於放大一倍，提早買家電冷氣最高可省萬元，還有年度最大日本商品周登場，預計連假加上普發現金利多，業績至少可成長一成

全聯福利中心趁今年「事事購物節」推出優惠放大術，至明（5日）止到實體門市消費滿額，最高享8%回饋，另至明（5日）止購買全聯「隔日達」滿額再多贈200福利點、箱購指定各大品牌折價加點數享最高28%回饋。全聯指出，預計在連假商機，與事事購物節加碼下，可望帶動整體業績成長1成以上。

量販店大潤發推出夏季家電早買早優惠，即日起至5月17日指定品牌冷氣最高省萬元，買任一台空調、冰箱、滾筒洗衣機，單品滿2萬5000元現折888元，特別推薦大金家用變頻空調，買指定機種享現金回饋2000元～5000元，再搭配政府補助及退稅，每台最高再省5000元，等於享萬元優惠。

愛買量販於4月7日～4月9日祭出限時3日滿額活動， HAPPY GO會員於賣場單筆滿1000元送1000元，滿2000元送2000元，最高送6000元滿額現金抵用券，預計本活動將開灑超過4000萬元現金券。

另因不少民眾拿到現金6000元，會補貼日常生活採買上，愛買量販4月7日～4月18日推出箱購、任選多件及買1送1優惠，包括衛生紙、濾水壺濾心、衛生棉、洗衣膠囊、瓦斯罐、泡麵、營養補給飲等，最低62折起；買1送1有包裝米、油、沐浴乳、牙膏、冷凍水餃等。

家樂福看好連假期間出國機票不便宜，為彌補沒出國的遺憾，推出日本周，網羅日本必買伴手禮與網路人氣款，還加了當地才販售的獨家名品，即起至4月11日共超過400多支品項，是近年來日本進口商品最多，獨家商品就超過20支，新商品也達50支以上。