微信公眾號「中國駐歐盟使團」4日發布中國駐歐盟使團團長傅聰3月30日接受英國《金融時報》布魯塞爾分社專訪消息。對於中歐美三方關係，傅聰回應，中方不介意美國和歐洲國家發展關係，正如同中方也願意與歐美發展關係。但歐洲國家在發展對美關係時，不應該以犧牲中國為代價，不應該以犧牲各自的對華關係為代價。

中歐關係有個非常重要的第三方，那就是美國。大家都心知肚明。美國向歐洲國家施加了巨大壓力，不遺餘力地迫使歐洲與中國「脫鉤」，這已經不是什麼祕密。美國現在基本上就是這麼幹的。但是，歐盟官員向他保證，「脫鉤」不是歐盟的政策。用對方的話說，這是相當危險的。良好的中歐關係，特別是經濟關係，是雙方繁榮發展的基礎。事實上，這個觀點得到了很多高層領導人和政治家的認可。所以我不太擔心「脫鉤」問題。

傅聰稱，但大家知道，美國正在對歐洲國家施加很大壓力，試圖阻止或阻礙（中歐）正常的商品和技術貿易。當然，最近的例子是半導體問題。實際上，美國在此方面的所作所為——限制產品和相關製造設備出口——違背了所有的自由經濟規則。一些歐洲國家已屈服於美國的壓力，他說的是荷蘭。數百年來，荷蘭一直以宣導自由貿易為榮，他們甚至說自由貿易是立國之本。但遺憾的是，在此問題上，他們實際上違背了自己宣揚了數百年的所有自由貿易原則。

傅聰認為這很令人遺憾。這表明美國將不惜一切代價阻撓中歐發展正常關係。中方堅信這不符合歐洲國家的利益。坦率地說，他認為這甚至不符合美國的利益。中方始終認為，世界足夠大，能同時容納中美兩個大國，中美競爭不必非得是零和博弈。這點很重要。但不幸的是，就美國的政治環境而言，有時真的很難讓一些政客聽進去。

傅聰強調，中方確實希望歐洲各國政府和歐洲的政治家能夠看到自身利益所在，抵制美國無端施壓，堅持他們過去幾年一直在談論的戰略自主。當然，中方不介意美國和歐洲國家發展關係，正如同中方也願意與歐美發展關係。但歐洲國家在發展對美關係時，不應該以犧牲中國為代價，不應該以犧牲各自的對華關係為代價。我認為這是歐洲政治家需要牢記的一點，因為這不符合任何人的利益。