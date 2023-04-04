清明（4月5日）是農曆24節氣中第5個節氣，命理師楊登嵙在《旺好運》運勢專欄分享清明節7招開運法，包括寢具窗簾換成綠色的、大門懸掛柳枝、出門踏青、放風箏和盪鞦韆去霉運、丟棄舊鞋舊家電、祭祖保佑等。

【清明節7招開運法】

1、寢具窗簾納旺氣

清明節屬於「木」的磁場，「木」的元素是綠色，所以可將寢具、窗簾等換成綠色，就能吸納春天的旺氣。

2、大門懸掛柳枝

楊柳有強大的生命力，俗話說，「有意栽花花不發，無心插柳柳成蔭。」柳條插土就活，觀世音菩薩既然能手持柳枝蘸水普度眾生，柳條就自然有驅鬼避邪的作用，所以把柳枝又稱為「鬼怖木」，並有「取楊柳枝著戶上，百鬼不入家」的典故。

3、踏青納陽氣

清明節這天可和親朋好友出外踏青，能除去晦氣並促進新陳代謝。

4、放風箏去霉運

在清明節這天放風箏，象徵霉運伴隨清風送走。

5、除舊布新

在清明節這天家裡可進行大掃除，並且把放置已久的物品丟棄，例如破舊鞋子，損壞不用的家電、垃圾等，因這些東西有不好的磁場，清除後能增加正能量空間。

6、盪鞦韆去霉運

盪鞦韆時可一邊在口中念「霉運去、好運來」，象徵幫自己轉運。

7、祭祖保佑

已故的祖先和我們有血緣關係，即使已故，也會和我們運勢磁場有關聯，當前往去祭拜、掃墓時就會在無形中給一些正能量。