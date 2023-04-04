國道1號南下麻豆路段4日上午發生貨櫃車撞橋的事故，整輛貨櫃車直立卡在橋下。（圖／翻攝記者爆料網）

國道1號南向303k、麻豆路段，今（4日）上午10時許發生貨櫃車撞橋墩的事故，透過現場照片可知，該輛貨櫃車直立卡死於橋下，畫面相當驚人，該路段一度全線管制封閉，造成後方車流回堵，目前已開放外側車道通行，警方獲報後趕抵現場處理全力排除路況。