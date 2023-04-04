驚人畫面曝！國1南下麻豆段貨櫃車撞橋 直立卡橋下 11:272023/04/04 中時新聞網 蘇育宣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道1號南下麻豆路段4日上午發生貨櫃車撞橋的事故，整輛貨櫃車直立卡在橋下。（圖／翻攝記者爆料網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號南下麻豆路段4日上午發生貨櫃車撞橋的事故，整輛貨櫃車直立卡在橋下。（圖／翻攝記者爆料網） 國道1號南向303k、麻豆路段，今（4日）上午10時許發生貨櫃車撞橋墩的事故，透過現場照片可知，該輛貨櫃車直立卡死於橋下，畫面相當驚人，該路段一度全線管制封閉，造成後方車流回堵，目前已開放外側車道通行，警方獲報後趕抵現場處理全力排除路況。 國道1號南下麻豆路段4日上午發生貨櫃車撞橋的事故，整輛貨櫃車直立卡在橋下。（圖／翻攝記者爆料網） 嘉義台82線死亡車禍！轎車衝護欄「整車撞扁」 20歲女慘死 連假首日多處塞車 中市府籲出門先上台中交通網APP 連假首日出「撞」況！ 國1岡山段5車追撞回堵6公里 #國1 #中山高 #麻豆 #路況 #貨櫃車 也許您會感興趣 推薦閱讀 國1五楊高架楊梅延伸頭份 王國材：預計2031年完工 13:342023/04/01 生活 清明連假國道塞爆 交通部長歸咎車禍多 17:102023/04/02 生活 國1轎車追撞聯結車「2人噴飛對向亡」 後方再釀5車連撞 07:322023/04/02 社會 天候放晴車潮出籠 國道雷區路段又紅了 10:262023/04/02 生活 國道5號與蘇花路廊皆順暢 清水地熱接駁車顯現成效 17:542023/04/02 生活 小客車追撞、小貨車起火 連假第2日國1狀況連連 12:542023/04/02 生活 阿公摟車禍老伴喊「別怕有我」救護員被閃瞎：瓊瑤寫的是真的 09:212023/04/04 生活 國3北向392.6k凌晨事故！交通一度中斷、傷亡不明 06:162023/04/04 社會 清明連假3日「撞」況連連 國1上午多處塞爆 13:262023/04/03 生活 高公局估國道明有7地雷路段 國5北上恐塞到凌晨 20:042023/04/01 生活 清明連假首日國道一早「紫爆」 多路段時速不到20公里 09:272023/04/01 生活 開心出遊變調！ 新北休旅車失控翻覆車頭全爛 7人送醫 16:232023/04/01 社會 阿珠我來了！他得知老伴車禍飛奔現場 「這幕」暖爆全場 11:222023/04/03 社會 國道1中部傳零星事故 下午3時後將現北上車潮 15:412023/04/03 生活 新竹路邊出現大型蛋花湯！11籃雞蛋車禍全摔破 駕駛肇逃 13:412023/04/03 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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