彰化縣環保局表示，近日許多民眾已經提前掃墓，焚燒紙錢、雜草等燃燒，讓當地民眾以為這是空氣不好的主因，但其實與空氣汙染有關。(吳建輝攝)

民眾把握清明連假掃墓祭祖、出遊，不過往中部移動時，發現天空灰濛濛的，遠看八卦山大佛就像被蒙上一層薄紗一樣，霧茫茫的，除了環境風場影響，加上掃墓祭祖紙錢燃燒等，讓彰化空氣品質出現黃色警告，專家提醒，許多婆媽出門會帶布口罩，但會空汙零效果，CP值最高的還是一般醫療口罩。

清明連續假期一共有5天，不過彰化地區空氣品質不佳，多數地區空氣品質指標都是黃色提醒，AQI指數像是二林、大城、彰化等地都超過110，員林更一度衝破140以上，除了彰化之外，台中、南投、雲林、嘉義等測站，也都是橘色提醒。

根據環保署指出，4日至5日環境風場為東南風，中部以北空氣品質位在下風處，擴散條件不佳，汙染物容易累積，因此清明連假期間民眾參加祭祖活動，要多加留意短時間臭氧濃度上升，特別是午後受光化作用影響，濃度更容易上升。

彰化縣環保局表示，近日許多民眾已經提前掃墓，焚燒紙錢、雜草等燃燒，讓當地民眾以為這是空氣不好的主因，但其實與空氣汙染有關，將持續到6日以後環境風場才有機會改變，但空品受氣象等條件影響，可變因素有太多，因此還是提醒民眾多加留意。

環保局也提醒，民眾外出加強個人健康防護，傳統布口罩對PM2.5沒有用，但N95口罩效果強，不過呼吸阻力大，因此對一般人來說，醫療級口罩防護力大約4成，還能阻絕飛沫傳染病毒，算是CP值相當高的選擇。