有民眾申請印尼籍移工幫忙照顧長輩，長輩在今年過年期間往生，後續仲介公司協助向勞動部申請移工轉換，北市勞動局長高寶華呼籲，移工轉換雇主期間，原雇主指派移工從事工作，最高可處75萬元罰鍰；移工也不可自行工作，違者最高處15萬元罰鍰。

勞動局長高寶華表示，被看護人往生後，移工除協助治喪事宜，雇主不可指派移工從事照顧他人、洗車、溜狗等許可以外的工作，否則將依違反就業服務法第57條第3款「指派所聘僱之外國人從事許可以外之工作」規定，處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

高寶華指出，移工轉換雇主期間，基於移工曾認真照顧老人家，原雇主可能讓移工繼續住在家中，此時原雇主的聘僱許可函已被勞動部廢止，原雇主切記不可指派移工從事工作，以免違反就業服務法第57條第1款「聘僱未經許可之外國人」規定，遭處15萬元以上75萬元罰鍰。

高寶華提到，移工在轉換雇主期間，也不可為了想賺外快而自行到小吃店、餐館工作，或幫忙他人家裡打掃，否則移工將依違反就業服務法第43條「外國人未經雇主申請許可，不得在中華民國境內工作」規定，處3萬元以上15萬元以下罰鍰，勞動部並令移工出國，不得再於中華民國境內工作。