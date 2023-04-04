疫情期間民眾紛紛選擇宅在家，公車客運無人搭乘，因而縮班、減班變相減薪，駕駛們轉行跳槽，疫情趨緩後公車班次陸續恢復，不過駕駛卻沒回流，導致脫班問題越發嚴重，去年因脫班開罰488件，民眾抱怨連連；對此交通局回應，經統計駕駛缺額有261人，民眾反映脫班問題最嚴重的是5053及5063路線，今年持續編列經費補貼駕駛薪資，盼留住人才。

市議員張桂綿指出，公車路線5021為桃園市區往返下海湖地區，屬於偏郊區的路線，當地許多通勤上班、上課的民眾都仰賴這路線，但卻屢遭陳情反映脫班問題嚴重，班次經常延誤導致上班、上課遲到。她認為，公車客運脫班問題已不是一天兩天的事，且全市不少地區都有這個狀況，盼市府能加強駕駛招募，給民眾準時又安全的搭乘品質。

住在龍潭的李小姐表示，由於龍潭沒有火車站，若自己沒有機車或汽車，進出都得搭乘公車客運，因此班次的準時真的很重要，自己曾經一等再等卻遲遲等不到公車，最後因為時間來不及只好趕緊叫計程車趕往桃園。

交通局坦言，接獲最多陳情反映脫班問題的是5063路線桃園－醒吾科技大學（經長庚醫院）及5053路線桃園－龍潭（經九龍里），會依民眾陳情狀況調查是否屬實，去年針對脫班問題總計裁罰488件，裁罰金額高達118萬9000元。

交通局分析，主要是受疫情期間客運量銳減，各公司紛紛祭出減班、縮班政策因應，造成駕駛們離職，轉往薪資高、客訴少的貨運業及外送服務等，疫情趨緩後，駕駛們已習慣目前的工作，而客運業又屬於風險高、客訴多的職業，沒有其他誘因很難讓駕駛們願意回到客運業，公車客運駕駛不足已成為全國性的議題。

交通局說，市府與中央皆有提出穩定就業方案，市府今年持續編列4320萬元每月替駕駛補貼薪資4000元月，客運業者每月自運價差額補貼款中提撥2000元給駕駛。交通部公路總局也祭出擴大徵才穩定就業留才方案，每位駕駛最高可領13萬7273元，更有教育訓練補助、生活津貼、穩定就業獎金。