中國外交部公布，謝鋒介紹了中國全國「兩會」情況，闡明了中方對中澳關係的原則立場，希望必和必拓為中澳關係的改善多作貢獻，發掘中澳在氣候變化、新能源等新興領域的合作潛力，開展更多互利合作項目。

中國在去年下旬成立新央企中國礦產資源集團，被視為將在今年擴大採購鐵礦砂等原材料，包括必和必拓以及力拓、淡水河谷都會說是重點要鞏固的供應商。