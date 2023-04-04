中國外交部公布，謝鋒介紹了中國全國「兩會」情況，闡明了中方對中澳關係的原則立場，希望必和必拓為中澳關係的改善多作貢獻，發掘中澳在氣候變化、新能源等新興領域的合作潛力，開展更多互利合作項目。
中國在去年下旬成立新央企中國礦產資源集團，被視為將在今年擴大採購鐵礦砂等原材料，包括必和必拓以及力拓、淡水河谷都會說是重點要鞏固的供應商。
中國外交部官網公布，中國外交部副部長謝鋒在3月27日應約會見澳洲必和必拓CEO韓慕睿，雙方就中澳關係及共同關心的問題交換了意見。
中國外交部公布，謝鋒介紹了中國全國「兩會」情況，闡明了中方對中澳關係的原則立場，希望必和必拓為中澳關係的改善多作貢獻，發掘中澳在氣候變化、新能源等新興領域的合作潛力，開展更多互利合作項目。
中國在去年下旬成立新央企中國礦產資源集團，被視為將在今年擴大採購鐵礦砂等原材料，包括必和必拓以及力拓、淡水河谷都會說是重點要鞏固的供應商。
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