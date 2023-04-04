上月履新的中國駐日大使吳江浩3日拜會日本經濟團體聯合會（簡稱經團聯）會長十倉雅和。吳江浩指出，當前美方執意打壓中國高科技產業發展，希望日方與中方一道維護全球產供鏈穩定暢通，維護自由開放的國際貿易秩序，維護中日兩國共同利益。

據中國駐日使館網站，吳江浩積極評價經團聯和日本經濟界長期致力對中合作，表示中日經貿合作持續積累多年，利益聯繫緊密，不少領域深度融合，為彼此發展提供巨大動力。雙方應落實兩國領導人重要共識，加強數位經濟、綠色發展、財政金融、醫療養老及第三方市場等合作，積極推進區域一體化進程，實現更高水準的互利共贏，更好造福兩國民眾。

十倉表示，當前兩國關係機遇和挑戰並存，加強對話溝通尤為重要。日本經濟界始終高度重視對中交流合作，期待與中方加強各領域合作，攜手應對碳中和、少子高齡化等共同課題，共享發展繁榮。日本經濟界長期主張自由貿易，支持區域一體化進程，希望政府為經貿活動提供更加自由、公正的環境。