清明連假期間，台中市東區南京路與新民街口的攤販區4日凌晨發生火警，火勢相當猛烈，現場熊熊火光冒出大量濃煙，台中市消防局派員佈水線撲滅火勢，起火原因仍待消防人員調查釐清。
台中市消防局指出，凌晨2點17分接獲報案指稱，東區南京路與新民街口前攤販火警，消防局派遣總計出動消防車8輛、救護車1輛，消防人員21名趕抵撲滅火勢，於2點28分火勢撲滅，火警攤販現場燒損1台冷凍櫃，所幸無人受傷。
清明連假期間，台中市東區南京路與新民街口的攤販區4日凌晨發生火警，火勢相當猛烈，現場熊熊火光冒出大量濃煙，台中市消防局派員佈水線撲滅火勢，起火原因仍待消防人員調查釐清。
台中市消防局指出，凌晨2點17分接獲報案指稱，東區南京路與新民街口前攤販火警，消防局派遣總計出動消防車8輛、救護車1輛，消防人員21名趕抵撲滅火勢，於2點28分火勢撲滅，火警攤販現場燒損1台冷凍櫃，所幸無人受傷。
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