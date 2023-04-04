台灣房價高漲，不少年輕人為買房非常煩惱，一名網友表示，他認為一個收入不高、想買房自住的普通年輕人不該太早買房，原因有三，除了錢容易被卡死，且為了要付房貸而不敢輕易換工作，導致職涯受阻，最後則是因為太年輕缺乏房產知識，沒做好功課就看房買房，到最後可能問題一堆。

一名網友近日在Dcard上發文說，1年前曾經發文勸告大家不要太早買房子，如今1年過去了，他還是保持著一樣的看法，特別是針對「收入不高」，想要「買房自住」的普通人，他真心認為不要在太年輕的時候買房子。

原PO表示，普通人不該太早買房的原因有3個，首先是「現金流的差異」，假設有2人都是28歲且月入5萬的人，身上存款都是400萬，A選擇買1000萬的房子，B選擇租屋把錢拿去投資，乍看覺得A比較正確，因為房貸繳完以後，房子是自己的，但是這樣A的錢也被卡死，B把錢拿去投資，長期複利下來是非常可觀的，且持續累積本金，最終被動收入大於房貸，到時候根本不用怕買不起房子。

原PO指出，第二個不該太早買房的原因是「阻礙職涯發展」，為了要繳房貸，不少人的錢被卡得死死的，這時候就會不太敢跳槽或換工作，或持續增加自己的工作能力，因為很多人會選擇現有的工作，認為至少有穩定的收入來源。

原PO說，第三點就是太年輕的時候缺乏足夠的房地產知識，很多人看著房價一直往上漲，擔心以後會越來越貴就貿然出手，但買了卻發現問題一堆，包括新屋沒有管理委員會、鄰居出入複雜、預售屋建商倒閉等，很多細節不是一時之間就知道該怎麼判斷，因此沒有做好足夠的功課就看房買房，可能衍生出很多問題。

貼文引起網友討論，「分析的很精闢，年輕人真的不要貿然買房」、「好像很有道理欸」、「最有趣的恐嚇是，如果你現在不買房，未來老了會沒有人租房給你」、「身為8年級在雙北工作的我，我覺得比較早入手房產的一群人，現在賺翻當然一直鼓吹要買房，問題是我們這一代、下一代的人，依照現在的房地產市況，還是可複製一樣的做法嗎？」不過，也有網友吐槽說，這是沒有房子的人在取暖吧。