王姓男子踢毀的花盆。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄29歲王姓男子日前與友在酒吧暢歡，散會時自己醉倒在路邊店家門前，還踢壞了店家的花盆。早上民眾見狀報警，警方獲報到場，叫醒王男後詢問身分，才發現他是去年底酒駕遭逮捕，後續入監執行未報到，上月底遭發布通緝，警方依法逮捕並解送歸案，美好的連假只能在監獄度過，令王男直呼「好倒楣！」。

2日上午7時22分許，有民眾經過前金區自立二路、中山橫路口的店家時，發現一名男子倒臥在店家門口，且一旁的花盆破裂碎片四散，驚覺有異報警求助，新興分局前金分駐所獲報，立即派遣員警到場了解。

員警到場後，聽聞男子打鼾的聲音、身上散發的酒氣，頓時鬆了口氣，原來是男子喝醉酒不勝酒力醉倒在路邊，於是先把他叫起來，男子清醒後，向員警坦承，凌晨趁連假期間，與友人相約酒吧暢歡，散場後原本走路到路口叫計程車，不料因喝到爛醉不勝酒力倒臥在店家騎樓，期間不小心踢到店門前放的花盆。

隨後員警查詢身分時，查明男子為王男，還發現王男去年底在橋頭區酒駕遭盤查，依公共危險罪處5個月有期徒刑，後來入監執行未報到，3月27日遭橋頭地檢署通緝。

通緝身分曝光，王男向員警辯稱，戶籍地在鼓山區，平日都借住於左營區親戚家，才會沒收到法院通知單，渾然不知已遭通緝。而剩下的連假只能在監獄度過，王男直呼「好倒楣！」，全案訊後依法解送至橋頭地檢署偵辦。

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