全國學生舞蹈比賽日前落幕，新北市有62團體組、47個人組共1014人參賽，共抱回23座特優、80座優等，為全國特優最多縣市，其中成功國小、集美國小、林口國中及莊敬高職4校更榮獲「雙特優」。

教育局表示，這次全國賽新北市共派出109組參賽，其中103組榮獲優等以上之優異成績，含括現代舞、古典舞、民俗舞及兒童舞蹈等4種，各類型舞蹈人才濟濟，展現新北市長期推動表演藝術的努力及成果。

特別的是，成功國小、集美國小、林口國中及莊敬高職等4校取得「雙特優」榮譽；另外個人組現代舞鳳鳴國中莊宸萱同學及古典舞台北藝術大學陳奕璇同學榮獲「最佳舞技獎」，成績傲然。

成功國小舞蹈團奪得國小B團體甲組民俗舞和團體丙組古典舞「雙特優」的優異成績，延續市賽時「雙特優」的好表現。團體甲組民俗舞《歡樂年年慶昇平》，由32位喜愛舞蹈的孩子參與演出，搭配活潑輕快的樂曲，表現出歡喜過年的氣氛；團體丙組古典舞《豪氣風雲威震天》，氣勢磅礴的曲目，展現氣宇軒昂的氣度，強調更細膩的舞蹈動作與技巧。

另一所榮獲「雙特優」的莊敬高職，在高中（職）B團體甲組及乙組民俗舞皆創佳績。2項競賽皆參與的陳駿弘同學表示，除平時在校有公假練習，也利用課後時間加強練習，有時也犧牲假日的時間，這些辛苦的過程讓他在比賽中學習到不同族群的傳統舞蹈、歌謠及文化，對於從小生長在都市，很少接觸部落的他來說，能體驗不同的傳統舞風非常可貴。